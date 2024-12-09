Певица Анна Седокова развелась с третьим мужем

Известная певица Анна Седокова развелась с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. При этом на заседание суда экс-солистка «ВИА Гры» и ее третий муж не явились, сообщает SHOT .

Заявление о расторжении брака поступило в суд 16 октября. В понедельник брак 41-летней Седоковой и Тиммы официально был расторгнут.

По словам Седоковой, в последнее время артистка жила с мужем в разных городах, а их отношения певица описывала как «непростые». Пара расставалась около 20 раз, но потом снова сходилась.

Анна и Янис поженились в 2020 году. У Седоковой трое детей, однако общих с Тиммой у них нет.

Ранее популярная певица Анна Asti прокомментировала скандал, связанный с публикацией в Сети ее интимных фото. По словам исполнительницы, она стала жертвой преступников, которые проникли в смартфон артистки.