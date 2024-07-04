Певец SHAMAN назвал причину блокировки своего YouTube-канала

Исполнитель хита «Я — русский» певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, в своем Telegram-канале рассказал поклонникам, почему у них больше нет возможности смотреть его клипы в YouTube.

В конце июня 2024 года страны Евросоюза включили российского исполнителя в санкционный список. Тогда певец объяснил случившееся в Сети своей национальностью.

Последний раз SHAMAN поделился с поклонниками ссылкой на видео со своего YouTube-канала 30 июня. В посте он сообщил, что делится роликом, где вместе с 40-тысячной толпой выпускников исполнил свой главный хит. С того момента прошло всего четыре дня, и теперь SHAMAN пишет, что у него больше нет канала на видеохостинге YouTube.

«Мой YouTube-канал заблокировали, потому что Я — РУССКИЙ», — объяснил ситуацию певец.

Ранее Дронов поделился с поклонниками неожиданной новостью. Оказалось, что у него с детства есть проблемы со слухом.