Певец SHAMAN хочет поехать по России с уроками патриотического пения

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, сообщил, что намеревается во время гастролей по стране проводить открытые уроки патриотического пения в школах.

«Мы ездим с гастролями по всей стране. Мне кажется, будет интересно в каждом городе заезжать хотя бы на час и проводить открытый урок. Более того, мне кажется, затем и коллеги подтянутся к этой акции», — заявил Дронов журналистам.

Об этом заслуженный артист России рассказал после круглого стола «Песни о Родине в системе воспитания подрастающего поколения».

Председатель комитета Государственной думы по культуре Ольга Казакова предлагает внедрить в школьную программу песни, посвященные Родине. По ее словам, действующие образовательные программы следует дополнить произведениями исполнителей-современников.