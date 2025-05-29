Петр Чернышев приехал на могилу Анастасии Заворотнюк в годовщину ее смерти

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк в день годовщины смерти посетила могилу артистки, с цветами приехали муж Петр Чернышев, ее мама и дочь, сообщает Mash .

Также с утра поклонники артистки оставляют на кладбище цветы. Вся могила утопает цветах: есть розы, пионы, хризантемы, гвоздики и т. д.

В прошлом году Петр каждый месяц приезжал к могиле и ухаживал за ней: убирал опавшую листву, подметал и поддерживал порядок. При этом Чернышев решил не ставить памятник.

Могила Заворотнюк находится на Троекуровском кладбище в столице на самом «звездном» участке. Рядом располагаются могилы актера Бориса Клюева из «Ворониных», артиста Бедроса Киркорова и т. д.

53-летняя Заворотнюк умерла 29 мая 2024 года. Она скончалась после длительной борьбы с глиобластомой — самой агрессивной опухолью головного мозга.