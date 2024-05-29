Петербуржцев ждет летняя жара с грозой 29 мая

Синоптики: в Петербурге в среду ожидается до 29 градусов тепла и осадки

В среду в Санкт-Петербурге ожидается 27-29 градусов тепла. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Северной столице также пройдут небольшие дожди с грозой, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

В целом на протяжении дня прогнозируется облачная с прояснениями погода. Будет дуть слабый ветер южных направлений, однако при грозе его порывы могут усилиться.

Температура на побережье Финского залива дойдет до плюс 25 градусов. По данным синоптиков, в среду в Петербурге атмосферное давление будет понижаться.

Тем временем 29 мая на большей части Московской области ожидается IV класс пожарной опасности.

