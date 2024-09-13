Петербург обновил рекорд максимальной температуры для 12 сентября

Синоптик Михаил Леус рассказал, что в Санкт-Петербурге установлен новый рекорд максимальной температуры воздуха для 12 сентября, пишет газета «Петербургский дневник» .

По словам метеоролога, накануне в городе температура воздуха достигла отметки плюс 25,6 градуса, что на 0,1 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 2012 году.

«В Санкт-Петербурге вчера, 12 сентября, был обновлен очередной, уже третий в сентябре суточный рекорд максимальной температуры воздуха. И теперь для этого дня он составляет плюс 25,6 градуса, что на 0,1 градуса выше прежнего достижения 2012 года», — заявил Леус.

Синоптик также отметил, что рекордно теплая погода в Северной столице может сохраниться и 13 сентября.

Первый осенний месяц во многих регионах России начался с рекордной жары. Синоптики прогнозировали, что сентябрь в европейской части страны будет характеризоваться аномально теплой погодой. В Центральном федеральном округе, включая Москву, а также в Санкт-Петербурге и на северо-западе, в Южном федеральном округе и на курортах Черного моря средняя температура месяца ожидается на 1 градус выше климатической нормы.