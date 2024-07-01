Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал стягивание Вооруженных сил Украины к белорусской границе. Он считает это поводом для беспокойства, сообщает РИА Новости .

К белорусской границе в последнее время перебрасывается все больше украинских военных. Так как Минск и Москва являются партнерами, такая активность вызывают опасения и у Кремля.

«Конечно, это причины для беспокойства не только Минска, но и Москвы, ибо мы действительно союзники и партнеры», — сказал Песков.

Он отметил, что российские и белорусские министерства обороны находятся в постоянном партнерстве. Также между союзными государствами ведутся диалоги в особом формате по линии соответствующих ведомств и специальных служб.

Песков добавил, что российский лидер Владимир Путин и белорусский президент Александр Лукашенко обсудят эту тему во время саммита ШОС, если в этом будет необходимость.

Ранее стало известно, что Украина раскинула вблизи границы с Белоруссией системы радиоэлектронной разведки. Также вражеские беспилотники периодически нарушают границы, залетая на территорию страны.