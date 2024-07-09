Песков: Россия в ходе СВО не наносит удары по гражданским объектам на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случай с киевским госпиталем, отметил, что РФ не наносит удары по гражданским объектам на Украине, сообщает РИА Новости .

Говоря о произошедшем 8 июля в киевском госпитале, он подчеркнул, что речь идет о падении антиракеты.

Песков призвал руководствоваться только заявлениями Минобороны России.

8 июля в Киеве были слышны взрывы. По данным местных властей, обломки ракет упали в 7 городских районах, в результате погибли более 30 человек, также свыше 170 пострадали.

На Украине заявили, что ВС РФ якобы ударили по детскому госпиталю. В Минобороны РФ пояснили: снимки с места ЧП однозначно говорят о том, что удары были нанесены ПВО Украины из зенитных систем, расположенных в Киеве.