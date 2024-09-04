Песков рассказал, почему Шойгу не сопровождал Путина в поездке в Туву

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что секретарь Совбеза России Сергей Шойгу не каждый раз сопровождает главу государства Владимира Путина во время его посещений Тувы. Сейчас он занимается другой деятельностью. Об этом сообщает ТАСС .

Путин 2 сентября побывал в республике, которая является малой родиной секретаря Совета безопасности.

Песков уточнил, что президент бывал в Туве с краткими остановками для отдыха. Иногда его сопровождал Шойгу.

«Но сейчас это рабочая поездка, и сфера занятий Шойгу сейчас другая, он на другой должности, поэтому он не входил в состав делегации», — добавил Песков.

Путин в Туве посетил новую школу № 20 имени Героев Отечества. Там президент провел для детей урок «Разговор о важном».