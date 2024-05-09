Песков: погода не повлияет на парад Победы в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что погода не повлияет на проведение парада Победы на Красной площади в столице 9 мая, сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, для военных погода «не является препятствием». Для людей на трибунах раздадут пледы, они будут одеты тепло.

«Погода не будет препятствием. Все-таки 9 Мая — это самый главный праздник в нашей стране. Погода — это не главное». Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента РФ

Парад Победы начнется в Москве 9 мая в 10:00 и продлится около двух часов. В МО ранее сообщили, что в этом году в нем примут участие девять тысяч человек и более 70 единиц военной техники и вооружения, в том числе авиация. Воздушную часть парада отменяли в 2022 и 2023 годах.