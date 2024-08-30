Песков: никаких переговоров у Дурова с Кремлем не было

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не проводил переговоры с Павлом Дуровым, сообщает РИА Новости .

Помимо этого, по словам Пескова, между властями и основателем Telegram не было и каких-либо договоренностей.

Также пресс-секретарь президента отметил, что Владимир Путин никогда не встречался с Дуровым.

Основатель Telegram и миллиардер Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа 24 августа. Миллиардера обвиняют в шести правонарушениях. Дурова освободили из-под стражи, взяли под судебный надзор и запретили покидать территорию Франции. Кроме того, парижский суд изъял у предпринимателя все паспорта на период следствия.

Ранее Песков отметил, что Кремль считает Дурова гражданином России. По словам пресс-секретаря президента, власти РФ готовы помочь основателю Telegram.