Песков: космос остался единственной сферой взаимодействия России и США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что космос остается единственной сферой, где взаимодействие России и Соединенных Штатов сохранилось «невообразимым образом», сообщает ТАСС .

«Мы с большим интересом наблюдаем за тем, как развивается космическая программа Соединенных Штатов. Отслеживаем все новости на этот счет», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, впервые смогла вернуть на Землю первую ступень космического корабля Starship. Корабль достиг высоты в 212 км и совершил приводнение в строго определенном квадрате Индийского океана. Всего полет продлился более чуть 1 часа.

Кроме того, компании удалось осуществить контролируемое возвращение на Землю ракеты-носителя Super Heavy. Через 8 минут, ракета, находившаяся на высоте свыше 100 км, совершила плавное приземление на специально оборудованную площадку Mechazilla, расположенную на территории космодрома в Бока-Чика в штате Техас.