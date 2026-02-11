Песков: контакты с Telegram ведутся, но мессенджер нарушает законы РФ
Фото - © Сергей Гунеев/РИА Новости
Контакты с представителями Telegram ведутся, но мессенджер не выполняет российские законы, из-за чего его работу ограничивают. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Он напомнил о необходимости соблюдения закона. Роскомнадзор как раз ответственен за то, чтобы компании выполняли соответствующее законодательство.
По словам Пескова, «контакты с людьми из Telegram» ведутся, но раз мессенджер продолжает игнорировать требования, то РКН ограничивает его работу.
Ранее пресс-секретарь президента РФ отметил, что было бы лучше, если бы Telegram и иные ограничиваемые ресурсы соблюдали требования законов РФ. Он сожалеет, что сервис до сих пор игнорирует их.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.