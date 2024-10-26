Пешеходный мост построят во Мневниковской пойме в Москве

Во Мневниковской пойме построят новый мост для пешеходов. Объект инфраструктуры объединит Крылатское и Хорошево-Мневники, сообщает в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Благодаря новому мосту у жителей столицы появится еще один маршрут для прогулок. На входе и выходе с объекта инфраструктуры будут размещены пандусы. С южной стороны появится лестница.

У моста будут округлые арки и подсветка. Длина объекта инфраструктуры составит около 400 метров.

Ранее глава московского департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков сказал, что надвижку пролета моста в Береговом проезде Москвы закончат в 2024 году. Работы проводятся в две смены.