Десятков: надвижку пролета моста в Береговом проезде Москвы завершат в 2024 году

В ноябре рабочие приступят к завершающему этапу надвижки пролетного строения автомобильного моста в створе Берегового проезда в столице. Работы планируют завершить в четвертом квартале 2024 года, сообщил глава московского департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

«Сейчас на объекте заняты более 300 человек и 30 единиц техники. Работы идут в две смены. Строительство моста не повлияло на навигацию судов. Завершение сооружения капитальных опор и заключительный этап надвижки пролетного строения моста намечены на четвертый квартал 2024-го», — сказал Василий Десятков.

Он добавил, что в первой половине следующего года завершат строительство руслового и эстакадного пролетных строений, а еще подпорных стен и съездов объекта.

Строительство моста

Общая масса сооружения металлоконструкций арочного пролетного строения моста составит более 8 тыс. тонн, вес пролетного строения подходной эстакады — свыше 1,8 тыс. тонн. Рабочими уже смонтировано более 5,7 тыс. тонн, завершены три этапа надвижки пролетного строения из четырех планируемых.

Мост в створе Берегового проезда — уникальное сооружение. Проектом объекта предусмотрена арочно-подвесная конструкция. Арки строители смонтировали еще до третьего этапа надвижки, когда пролетное строение пересекло русло Москвы-реки и вышло аванбеком на временную опору возле противоположного берега.

Арки смещены относительно друг друга, потому что мост пересекает реку под углом. После окончания четвертого этапа надвижки они надежно встанут на подготовленные места уже на постоянных опорах. После этого можно будет демонтировать временные опоры и искусственные полуострова.

Контроль работ

В процессе работ по возведению объекта провели пять проверок, в том числе с участием специалистов подведомственного комитету государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор) центра экспертиз.

«В ходе контрольно-надзорных мероприятий на площадке строительства моста в створе Берегового проезда проводились комплексные исследования конструкций будущего сооружения. В частности, проверялось соответствие класса бетона по прочности, а также шага армирования в железобетонных конструкциях требованиям проектной документации», — отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

По его словам, еще инспекторы ведомства оценили организацию строительного процесса на объекте и исполнение требований техники безопасности.

Параметры моста

Шестиполосный мост протяженностью 315 м строят в рамках масштабного проекта, в рамках которого еще появятся 2,1 км дорог, три эстакады — одна со стороны района Филевский Парк в 280 м и два съезда на Проектируемый проезд № 2017. Общая стройготовность всего проекта составляет порядка 50%.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что новый мост будет связывать три района мегаполиса: Филевский Парк, Пресненский и Хорошево-Мневники. Его открытие планируется провести в 2025 году.

Кроме этого, глава городского департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов рассказывал, что в районе Филевский Парк возведут школу на 375 учеников.