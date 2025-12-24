Первый тревожный сигнал: юрист о штрафах за подстрекательство к аборту в России

В судебном участке № 4 мирового судьи Пролетарского района Саранска было вынесено решение о наложении штрафа в размере 5 тысяч рублей за действия, направленные на убеждение женщины сделать аборт. По данным фонда «Женщины за жизнь», это прецедент — первое в России подобное наказание за склонение к прерыванию беременности, сообщает MIR24.TV .

Представители организации поделились информацией о том, что женщина, узнав о беременности двойней, сообщила об этом отцу будущих детей. Однако мужчина не выразил радости и предложил оплатить процедуру аборта.

Женщина отказалась от этого предложения и разорвала отношения с отцом детей. В фонде отметили, что данная ситуация оказала крайне негативное воздействие на ее психологическое состояние. Женщина обратилась в организацию за юридической консультацией и психологической помощью.

«В любом случае, если какое-либо дело заводится в суде и оно доходит до какой-то инстанции, это уже прецедент, на который будут равняться. Это своего рода первый звоночек. Думаю, что практика будет нарабатываться, а затем пойдут более качественные протоколы. Принцип действия этого закона? Допустим, женщина хочет родить, а мужчина начинает агитировать за аборт, аргументируя этот шаг различными причинами (допустим, недостаточными жилищными условиями либо рисками, связанными со здоровьем). Прямое предложение — это и есть склонение. Но мы, разумеется, будем смотреть на практику», — сказал юрист Никита Сорокин.

Ранее сообщалось, что в России хотят начать уведомлять мужей о том, что их жены приняли решение сделать аборт.

