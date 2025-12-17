В России мужчин хотят начать предупреждать о желании их жен сделать аборт

Депутат Госдумы, представляющий партию «Справедливая Россия», Дмитрий Кузнецов намерен внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, обязывающий медиков уведомлять супруга о намерении женщины прервать беременность по собственному желанию, сообщает ТАСС .

Законопроект предполагает внесение изменений в статью №56 Федерального закона «Об охране здоровья граждан». Действующее законодательство предоставляет женщине право самостоятельно принимать решение о материнстве и проведении аборта. Эти нормы законопроект не затрагивает.

Основное изменение касается введения обязанности уведомления мужа о решении жены об аборте, если они состоят в зарегистрированном браке. Также предлагается уведомлять бывшего супруга, если развод состоялся не позднее чем за 12 недель до предполагаемой даты аборта.

По словам Кузнецова, цель данной инициативы — поддержать ответственное отцовство и сократить количество абортов. Он подчеркнул, что в соответствии с Семейным кодексом РФ, вопросы, связанные с материнством и отцовством в браке, должны решаться обоими супругами совместно.

Кузнецов также выразил благодарность Международному союзу отцов и его юридической службе, возглавляемой адвокатом Анной Глущенко, за помощь в разработке данного законопроекта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.