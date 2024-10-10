Первый мокрый снег ожидается в Москве 14 октября
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Дождь с мокрым снегом прогнозируется в столице 14 октября, сообщила в своем Telegram-канале синоптик Татьяна Позднякова.
Первые смешанные осадки ожидаются в Москве в начале следующей недели.
14 октября средняя суточная температура воздуха в приземном слое составит около плюс 5 градусов. На уровне 1,5 км столбик термометра опустится до минус 4 градусов.
Таким образом, в столице из-за климатических условий выпадут смешанные осадки в виде дождя с мокрым снегом.
Ранее жителям Москвы рассказали, что на этой неделе в мегаполисе ожидается облачная погода с редкими прояснениями. Также прогнозируется, что температура начнет снижаться.