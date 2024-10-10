Жителям Москвы рассказали о похолодании

В Москве ожидается облачность с прояснениями и похолодание

В ближайшие дни в Москве ожидается облачная погода с редкими прояснениями, но дождей не предвидится, сообщает «Вечерняя Москва».

Осень до сих пор была теплой и солнечной, однако на этой неделе погодные условия начали меняться. Жители центральных областей уже заметили изменения, так как там прошли сильные дожди, вызванные циклоном «Кассандра».

Однако вскоре циклон потеряет свои запасы влаги и уступит место антициклону. Ожидается, что температура начнет снижаться. 10 октября, осадков не будет, дневная температура составит 8–12 градусов выше нуля, а ночная опустится до +6.

11 октября, также не ожидается дождей. Температура будет в пределах +9…+14 градусов днем, +3…+8 ночью.

12 октября, станет немного прохладнее: дневная температура составит +8…+13 градусов, а ночная опустится до +2…+7.

«Температура воздуха будет постепенно приближаться к климатической норме. Она вполне комфортная, если одеваться соответственно. А небольшой дождь, который может где-то собраться, не испортит впечатление от отдыха и выходных», — добавила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.