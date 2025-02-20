Первый модуль Российской орбитальной станции выведут на орбиту через 3 года

Ведущий инженер-проектант Российской орбитальной станции Илья Железнов заявил, что первый модуль станции будет выведен на орбиту уже через три года. Она станет базой для сборки и отправки кораблей в дальний космос, сообщает пресс-служба Госкорпорации «Роскосмос».

По словам Железнова, высокое наклонение орбиты поможет продвинуться в разработке противорадиационной защиты. При этом ее модульная конструкция продлит срок службы РОС до бесконечности.

«РОС может стать элементом освоения дальнего космоса не только как научная и экспериментальная лаборатория, но и как платформа для создания межпланетных экспедиционных комплексов», — заявил Железнов.

Ранее Госкорпорация «Роскосмос» в Telegram-канале опубликовала кадры айсберга А23а, который признали крупнейшим в мире. Снимок сделан на отечественный космический аппарат «Метеор-М».