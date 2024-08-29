Первый день осени будет рекордно жарким в Москве
Метеоролог Позднякова пообещала москвичам плюс 30 градусов 1 сентября
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Температура воздуха будет рекордно жаркой в Москве 1 сентября, сообщила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
Первый день осени в столице окажется жарким. Столбики термометра поднимутся до 30 градусов тепла.
Таким образом, температура в Москве 1 сентября поставит новый рекорд. Она окажется самой высокой за последние 85 лет.
Ранее россиянам рассказали, какую погоду ждать этой осенью. Эксперты отметили, что раннее бабье лето прогнозируется в конце августа — начале сентября.