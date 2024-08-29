Первый день осени будет рекордно жарким в Москве

сегодня в 14:08

Температура воздуха будет рекордно жаркой в Москве 1 сентября, сообщила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале .

Первый день осени в столице окажется жарким. Столбики термометра поднимутся до 30 градусов тепла.

Таким образом, температура в Москве 1 сентября поставит новый рекорд. Она окажется самой высокой за последние 85 лет.

Ранее россиянам рассказали, какую погоду ждать этой осенью. Эксперты отметили, что раннее бабье лето прогнозируется в конце августа — начале сентября.