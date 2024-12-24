Первые российские спутники «Марафон» запустят в 2025 году
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Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что запуск первых отечественных аппаратов перспективной спутниковой группировки «Марафон» запланирован на I полугодие следующего года.
«Готовы в этом году первые аппараты для „Марафона“, которые будут запущены в первой половине следующего года», — сказал Борисов.
«Марафон» представляет собой негерметичный спутник микрокласса, масса которого не превышает 100 кг. Для формирования полноценной орбитальной группировки предусмотрено осуществлять групповые запуски по 44 аппарата с использованием одной ракеты-носителя.
Ранее сотрудники «Роскосмоса» собрали ракету «Союз-2.1б», с помощью которой в ближайшее время запустят многофункциональный спутник «Ресурс-П».