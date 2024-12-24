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Первые российские спутники «Марафон» запустят в 2025 году

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью телеканалу « Россия-24 » заявил, что запуск первых отечественных аппаратов перспективной спутниковой группировки «Марафон» запланирован на I полугодие следующего года.

«Готовы в этом году первые аппараты для „Марафона“, которые будут запущены в первой половине следующего года», — сказал Борисов.

«Марафон» представляет собой негерметичный спутник микрокласса, масса которого не превышает 100 кг. Для формирования полноценной орбитальной группировки предусмотрено осуществлять групповые запуски по 44 аппарата с использованием одной ракеты-носителя.

Ранее сотрудники «Роскосмоса» собрали ракету «Союз-2.1б», с помощью которой в ближайшее время запустят многофункциональный спутник «Ресурс-П».