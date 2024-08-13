Первые машины с гуманитарным грузом отправились из Люберец в Курск

Первые машины с гуманитарной помощью отправились сегодня из городского округа Люберцы в Курскую область, рассказал глава муниципалитета Владимир Волков.

«Более тонны гуманитарной помощи собрали люберецкие волонтеры для жителей Курской области. Благодарю каждого, кто откликнулся! Это товары первой необходимости, продукты питания, средства личной гигиены, одежда, детские вещи», — отметил Владимир Волков.

Машины с гуманитарной помощью отправились от пунктов сбора, расположенных в местном отделении партии «Единая Россия» и в детской библиотеке «Бригантина». Еще один пункт работает в Центре поддержки участников СВО и их семей (г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 120, к.3, телефон: 8 909 964-05-05).

Также можно сделать пожертвование на сайте. Волонтеры закупят всё самое нужное и погрузят в фуру «Доброго дела».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил эвакуированных из Курской области жителей. Их разместили в детских лагерях и интернате. В регион приехали 424 человека, среди которых 330 детей.

«Пообщались сейчас с людьми, вопросы у всех разные — кто-то хочет работать, кто-то думает о том, где нужно будет учиться, какие понадобятся учебники. Плюс существует запрос на медицину. <…> Постараемся всем помочь», — сказал Воробьев.