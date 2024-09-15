Первые космические туристы миссии Polaris Dawn благополучно вернулись на Землю

Экипаж космического корабля Crew Dragon, участвовавший в первой коммерческой миссии Polaris Dawn, благополучно вернулся на Землю. Приводнение капсулы произошло у побережья штата Флорида около 03:38 по местному времени (10:38 мск), пишет ТАСС .

Полет длился около 5 суток и стал рекордным для непрофессиональных астронавтов. В ходе миссии Polaris Dawn экипаж корабля Crew Dragon, состоявший из четырех американцев — Джареда Айзекмана, Скотта Потита, Сары Джиллис и Анны Менон, достиг высоты 1400 км от Земли. Это самая большая дистанция, на которой человек находился с 1972 года.

Кроме того, в рамках этой коммерческой миссии впервые в истории непрофессиональные астронавты совершили выход в открытый космос. Экипаж также провел ряд научных исследований на околоземной орбите.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon и экипажем состоялся 10 сентября в 05:24 по местному времени (12:24 мск) с космодрома Космического центра им. Джона Кеннеди во Флориде.