сегодня в 11:29

Первые дети «демографического спецназа» родятся в ноябре в Нижегородской области

В Нижегородской области в ноябре ожидается рождение первых детей, чью жизнь помог сохранить региональный проект «Скорая демографическая помощь», заявил губернатор региона Глеб Никитин. Об этом сообщает Life.ru .

По словам Никитина, в ноябре родятся первые малыши, чью жизнь удалось сохранить благодаря программе «Скорая демографическая помощь». Эта инициатива направлена на поддержку женщин, столкнувшихся с трудностями, и помогает им отказаться от прерывания беременности, сохраняя возможность стать матерями.

Никитин отметил, что за время функционирования проекта «Скорая демографическая помощь» удалось предотвратить множество абортов. Первые дети, которым оказали поддержку специалисты, родятся в конце осени — начале зимы.

Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что многие женщины пересмотрели свое решение после консультаций с психологами и юристами, получив информацию о доступной государственной и региональной поддержке.

Ранее директор института демографического развития Евгений Журавлев рассказал, что в Нижнем Новгороде стартовал проект «Демографический спецназ», который помогает женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и раздумывающим об аборте.

