«Демографический спецназ»: как в Нижнем Новгороде помогают женщинам в сложных ситуациях

Директор института демографического развития Евгений Журавлев рассказал, что в Нижнем Новгороде стартовал проект «Демографический спецназ», который помогает женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и раздумывающим об аборте, сообщает kp.ru .

Цель проекта — оказать поддержку женщинам, которые столкнулись с трудностями и рассматривают возможность прерывания беременности.

По словам Журавлева, специалисты стараются обратиться к женщинам на раннем этапе, когда решение об аборте еще не принято.

«Обычно женщина становится заметной для системы, когда уже пришла в больницу, уставшая и в слезах. В таком состоянии с ней сложно работать. Мы стараемся „поймать“ ее раньше», — пояснил эксперт.

Журавлев отметил, что команда отслеживает моменты, когда женщина только узнала о беременности и начинает искать информацию в интернете. Именно в этот период, по его мнению, можно оказать наиболее эффективную помощь.

Проект реализуется на базе центра «Ярослава», сотрудники которого имеют более 10 лет опыта поддержки женщин в кризисных ситуациях.