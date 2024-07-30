Первые арбузы и дыни появились на московских ярмарках выходного дня

На московских ярмарках выходного дня появились арбузы и дыни раннеспелых сортов. Первые бахчевые культуры привозят из Астраханской, Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Республики Дагестан, сообщается на сайте мэра Москвы.

Раньше всех созревают дыни ростовского сорта «лада». Это округлые плоды со сплошной сеткой и плотной хрустящей мякотью. Затем поспевает сорт «идиллия», который многим полюбился за особую нежность, сочность и аромат.

При выборе дыни следует внимательно осмотреть весь плод. На нем не должно быть повреждений, вмятин и трещин.

В настоящее время на московских ярмарках продают арбузы сорта «каристан», у которых тонкая корка, плотная ярко-красная мякоть и сладкий вкус. При выборе арбуза нужно обратить внимание на хвостик у плода, который не должен быть пересохшим. В противном случае ягода перезрела, ее мякоть уже рыхлая.

Кроме того, спелый арбуз отличается твердой и блестящей коркой, при постукивании по которой раздается звонкий звук. Глухой звук указывает на то, что плод перележал.

Ранее врач Вера Сережина рассказала, кому нельзя есть арбузы и дыни. Например, людям с сахарным диабетом и ожирением следует быть осторожными при употреблении бахчевых из-за большого количества сахара.