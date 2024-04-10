Первокурсница из Можайска стала победителем областных «Гагаринских чтений»

Студентка первого курса Можайского техникума, обучающаяся по профессии «Графический дизайн», Валерия Малиновская стала победителем очного этапа VI Московских областных молодежных «Гагаринских чтений» в номинации «Литературная». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Конкурс проводился на базе Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина. Целью «Гагаринских чтений» является формирование национального самосознания студентов, чувства патриотизма и гордости за свое Отечество.

Валерия представила на конкурс эссе на тему «Космос — это мы», в котором размышляла о роли человека в освоении космического пространства и о том, как достижения в космонавтике влияют на нашу жизнь.

«Поздравляем Валерию и ее преподавателя Татьяну Шитакову с победой. Желаем дальнейших успехов в учебе и творчестве», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.