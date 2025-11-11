Первокурсникам Балашихи рассказали о рисках вредных привычек для здоровья

В центре медицинской подготовки подмосковного колледжа «Энергия» прошли профилактические занятия для студентов на тему «Наш мир без вредных привычек». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Занятия были посвящены вопросам здоровья молодежи. Во время встречи первокурсники изучили воздействие психоактивных веществ (ПАВ) на человеческий организм, а также обсудили профилактику вредных привычек и методы преодоления зависимостей. Особое внимание было уделено обсуждению взаимосвязи вредных привычек с продолжительностью и качеством жизни.

В завершение занятий участники вместе с наставником пришли к выводу о необходимости выбора позитивных примеров для подражания, о важности умения противостоять негативному социальному давлению и способности сказать «нет».

Подобные мероприятия способствуют созданию здоровой атмосферы в студенческой среде и служат основой для формирования культуры здорового образа жизни будущих поколений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.