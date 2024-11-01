Первое заседание по делу о госизмене Никиты Журавеля состоится 14 ноября

Осужденного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля ждет очередное судебное заседание, которое станет первым по новому делу о госизмене. Процесс буде закрытым, он пройдет 14 ноября в 11:00, сообщает РИА Новости .

Согласно версии следователей, Журавель передал украинской армии видеозапись с передвижением состава, который перевозил технику ВС РФ в марте 2023 года. Новое дело поступило в Волгоградский областной суд.

До этого Журавеля приговорили к 3,5 года колонии общего режима. Инцидент произошел в мае 2023 года. Суд Грозного признал его виновным в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и оскорблении чувств верующих.

Обвиняемому досталось и от 15-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама. Он избил Журавеля в СИЗО. При этом отец отметил, что гордится поступком наследника, однако ситуация вызвала противоречивые чувства в обществе.