«Первое слово дороже второго»: суд в Москве вынес постановление по поговорке

Арбитражный суд Московского округа вынес постановление, опираясь на народную поговорку. «Первое слово дороже второго» — так аргументировал судья свое решение, сообщает Baza .

Кассационную жалобу рассматривали во время открытого судебного заседания. Спор касался промышленных компаний — Невского завода, ПКФ ТСК, «Промконтроля» и других.

«Суд округа полагает, что в данном случае действует правило: первое слово дороже второго», — сказано в постановлении.

