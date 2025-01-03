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Первая мощная вспышка зафиксирована на Солнце в 2025 году

На Солнце зафиксировано редкое явление. Мощная вспышка класса X1.2, длившаяся около 20 минут, произошла впервые с начала 2025 года, пишет ТАСС .

Мощная вспышка произошла 3 января в 14:39 по московскому времени, она стала первым подобным феноменом в новом 2025 году.

Примечательно, что предыдущие вспышки аналогичной интенсивности наблюдались совсем недавно — в конце декабря были отмечены два всплеска мощностью X1.1 и X1.5, об этом сообщали специалисты Института прикладной геофизики.

Солнечная активность классифицируется по специальной шкале, где различают пять уровней интенсивности рентгеновского излучения: от минимального класса A до максимального X, проходя через промежуточные категории B, C и M.

Астрономическое явление было зафиксировано в рентгеновском спектре и представляет особый интерес для исследователей, поскольку относится к наивысшему классу солнечных вспышек.

Солнечные выбросы плазмы, достигающие нашей планеты, способны вызывать геомагнитные возмущения. Система классификации солнечных вспышек построена на измерении интенсивности излучения: каждый последующий буквенный класс означает десятикратное увеличение мощности. Базовый уровень A0.0 определяется как поток энергии в 10 нановатт, регистрируемый на квадратном метре околоземной орбиты.