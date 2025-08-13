Первая эффективная школа откроет свои двери для учеников Королева 1 сентября

1 сентября в Королеве начнет свою работу новая образовательная площадка — первая эффективная школа полного дня. Здание бывшего детского сада, входящего в структуру гимназии № 11, капитально отремонтировали по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. После тщательной реконструкции дошкольное учреждение было перепрофилировано в современное учебное заведение для младших школьников. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Особенность программы «эффективная школа» полного дня заключается в том, что дети изучают материал 1 и 2 классов за один год: до Нового года они первоклассники, а после — второклассники. Помимо традиционных уроков и многообразной внеурочной деятельности в гимназии будет предоставлена возможность изучения английского языка с 1 класса и второго иностранного языка — с 3 класса. Общее количество учащихся составит около 75 человек.

Здесь уже подготовлены комфортные условия для эффективного обучения: просторные светлые классы оснащены современной мебелью и оборудованием, создана развивающая среда для всестороннего развития детей, а также зоны отдыха. Есть даже спальни для дневного сна. Учебный процесс будет организован таким образом, чтобы обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку.

В среду состоялась традиционная процедура родительской приемки, организованная партией «Единая Россия». Мамы будущих первоклассников вместе с первым зампредседателя Совета депутатов наукограда Дмитрием Денисовым и председателем Комитета образования Наталией Гусаровой лично убедились в готовности нового образовательного комплекса, ознакомились с условиями, созданными для комфортного обучения детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.