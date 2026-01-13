Перевернутая улыбка: бракованная плюшевая лошадь завирусилась в Китае

В Китае среди туристов стремительно набирает популярность мягкая игрушка — лошадь по имени Кукума, что означает «плачущая лошадка». Это связано с ошибкой на фабрике, где символу года — Огненной Лошади — пришили улыбку вверх ногами, что придало мордочке грустное выражение, сообщает китайское агентство Xinhua .

История игрушки началась с неожиданного инцидента на фабрике в городе Иу. Однако в ошибке рабочего гендиректор магазина Happy Sister Чжан Хоцин увидела потенциал. Она быстро наладила производство и всего за 2 дня значительно его расширила, увеличив количество производственных линий с 2 до более чем 10.

Чжан уже подала заявку на патент. Сегодня спрос на игрушку Кукуму настолько высок, что фабрика выпускает до 15 тыс. единиц в день, едва справляясь с заказами. Товар стал лидером продаж на крупных китайских маркетплейсах.

Все желающие могут приобрести как отдельно, так и вместе с ее классическим улыбающимся вариантом по имени Сяосяома. Внимание к ней связано с приближением 17 февраля 2026 года — дата, когда по лунному календарю наступит год Огненной Лошади.

Ранее стало известно, что школьники массово подсели на конфеты-рюмки или «бутылочки» с крепким алкоголем. Такой товар в открытом доступе продается на маркетплейсах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.