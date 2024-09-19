Перестрелка в офисе Wildberries не повлияла на работу компании
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Вооруженное нападение на головной офис Wildberries в Москве не оказало влияния на работу маркетплейса и его бизнес-процессы, сообщает пресс-служба компании в своем Telegram-канале.
Сотрудники работают штатно в других офисах WB, по желанию они могли организовать рабочий процесс из дома.
Все сервисы, пункты выдачи и логистические объекты маркетплейса также функционируют в штатном режиме. Обработка новых и выдача на ПВЗ уже принятых заказов идут корректно.
«Wildberries продолжает обеспечивать доступ к миллионам товаров в пешей доступности от дома», — подчеркнули в пресс-службе.
18 сентября произошла перестрелка в здании московского офиса Wildberries. В результате случившегося 2 человека погибли, еще 7 были ранены.
В четверг совладелец маркетплейса Владислав Бакальчук был задержан. Ему предъявили обвинения сразу по нескольким статьям.