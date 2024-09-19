сегодня в 16:59

Перестрелка в офисе Wildberries не повлияла на работу компании

Вооруженное нападение на головной офис Wildberries в Москве не оказало влияния на работу маркетплейса и его бизнес-процессы, сообщает пресс-служба компании в своем Telegram-канале .

Сотрудники работают штатно в других офисах WB, по желанию они могли организовать рабочий процесс из дома.

Все сервисы, пункты выдачи и логистические объекты маркетплейса также функционируют в штатном режиме. Обработка новых и выдача на ПВЗ уже принятых заказов идут корректно.

«Wildberries продолжает обеспечивать доступ к миллионам товаров в пешей доступности от дома», — подчеркнули в пресс-службе.

18 сентября произошла перестрелка в здании московского офиса Wildberries. В результате случившегося 2 человека погибли, еще 7 были ранены.

В четверг совладелец маркетплейса Владислав Бакальчук был задержан. Ему предъявили обвинения сразу по нескольким статьям.