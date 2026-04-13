Перестала выходить на связь: в США полиция вскрыла дверь 91-летней геймерше

В США полиция вскрыла дверь квартиры 91-летней женщины, которая не отвечала на звонки соцслужб. Оказалось, пенсионерка увлеклась видеоигрой и не слышала вызовы, сообщает 360.ru .

91-летняя американка участвовала в программе ежедневного обзвона пожилых людей. Когда она перестала выходить на связь, сотрудники службы забили тревогу и направили к ней полицейских.

Женщина не открывала дверь, поэтому правоохранителям пришлось вскрывать квартиру.

Внутри они обнаружили хозяйку за видеоигрой. Пенсионерка настолько увлеклась попыткой установить новый рекорд, что не обращала внимания на звонки и происходящее вокруг.

Тревога оказалась ложной, а инцидент завершился без последствий.

