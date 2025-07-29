Перепутали букву: чиновника в Башкирии случайно назвали «мужским органом»

В Кушнаренковском районе Республики Башкортостан местного чиновника хотели поприветствовать на башкирском языке, но перепутали букву. В итоге его случайно обозвали мужским половым органом, сообщает Baza .

Замглавы администрации по социальной политике Вадим Арсланов должен был выступить на официальном сельском мероприятии, которое проходило в районе. Пока мужчина выходил на сцену, на экране сзади высветилось приветствие на башкирском языке.

Однако в надписи закралась опечатка. На экране должна была появиться фраза: «Вадимда Ҡунаҡта». Она переводится с башкирского как «в гостях у Вадима». Однако во втором слове буква «н» поменялась на «т», из-за чего получилось слово, похожее на «Кутак», что обозначает на башкирском языке мужской половой орган.

Увидев надпись, зрители тут же засмеялись. Как к такому «приветствию» отнесся сам Арсланов, осталось загадкой.

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