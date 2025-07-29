Вандалы нарисовали пенисы на «Грозовых воротах» в Геленджике

Непристойные рисунки на «Грозовых воротах» были замечены утром 29 июля. Достопримечательность была испорчена настолько, что турфирмы и гиды стали отменять поездки к ней. Из-за этого они понесли серьезные убытки.

Жители Геленджика считают, что крепость разрисовали не простые хулиганы. Они уверены, что парой баллончиков дело не обошлось. По их мнению, рисунки стали результатом разборок владельца достопримечательности с жителями окрестностей.

Когда-то в этой знаменитой локации снимали телефильм «Грозовые ворота». В том числе после успеха киноленты сюда стало приезжать гораздо больше туристов.

Ранее дети разгромили кладбище под Челябинском. Они сломали памятники, опрокинули кресты.