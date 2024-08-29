Переменная облачность без осадков ждет жителей Московского региона 29 августа

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Гидрометцентр РФ: в четверг в Московском регионе будет теплая погода без осадков

В Московском регионе в четверг будет от 26 до 28 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Днем будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный и восточный, от трех до восьми метров в секунду.

Ночью температура воздуха в Москве и области будет от 11 до 13 градусов тепла. Ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер восточный, от трех до восьми метров в секунду.

Ранее метеоролог Михаил Леус сообщал, что взорвавшийся корабль Starship компании Space X Илона Маска проделал дыру в ионосфере Земли. Она отвечает за фильтрацию ультрафиолетовых лучей.