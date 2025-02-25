Передовые технологии управления от Сбера внедрят в Балашихе

Администрация городского округа Балашиха подписала соглашение о сотрудничестве со Сбером. Глава городского округа Сергей Юров совместно с командой администрации посетил штаб-квартиру Сбера, где ознакомился с проектами, которые банк внедряет в различных сферах, сообщает пресс-служба администрации округа.

«По поручению нашего губернатора команда Подмосковья активно занимается внедрением самых передовых технологий в управление регионом и нашими муниципалитетами. Сегодня с командой администрации посетили штаб-квартиру Сбера. Познакомились с проектами, которые внедряет Сбер», — рассказал Сергей Юров.

Соглашение предусматривает организацию аналитической и информационной поддержки, в том числе в части IT-продуктов и IT-сервисов банка. Кроме того, планируется проведение совместных рабочих встреч и консультаций, а также обмен опытом в рамках программ обучения и развития руководителей.

«Подписали соглашение о сотрудничестве с управляющим Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олегом Осиповым. Договорились с компанией о внедрении ряда проектов в работу городской администрации и наших служб», — сообщил глава городского округа.

Управляющий Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Осипов отметил что внедрение передовых технологий позволит вывести управление регионом на принципиально новый уровень.

«Сегодня мы делаем важный шаг навстречу будущему, заключая соглашение о сотрудничестве с администрацией Балашихи. Вместе мы сможем создать инфраструктуру, которая станет основой для устойчивого развития и улучшения качества жизни людей», — отметил Осипов.

Объединение усилий с одним из крупнейших банков страны, внедрение отдельных успешных практик в работу региональной и муниципальной власти Московской области помогает в формировании единой политики цифрового развития на территории Подмосковья.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.