Перед задержанием у умершего фигуранта дела миллиардера Сулейманова были обыски

У скончавшегося фигуранта дела в отношении миллиардера Ибрагима Сулейманова Абакара Дарбишева незадолго до задержания прошли обыски, сообщает РИА Новости .

Фигурант дела в отношении миллиардера Сулейманова Дарбишев умер от сердечного приступа после задержания.

3 октября Басманный суд Москвы принял решение о заключении Сулейманова под стражу на два месяца. Ему инкриминируют организацию не только двух убийств, но и покушения на убийство, однако он категорически отрицает свою вину в случившемся в 2004 году.

Миллиардер Ибрагим Сулейманов отрицает свою причастность к уголовному преследованию, связанному с организацией двух убийств 20 лет назад.

