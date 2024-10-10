Перечислен антиквариат, который пытались вывезти из России Пугачева и Галкин*

Иноагент Максим Галкин* продолжает попытки вывезти из России антикварные предметы, которые он собирал на протяжении более десяти лет. В коллекции есть также несколько вещей, принадлежащих его супруге Алле Пугачевой, сообщает kp.ru .

Последняя попытка перевезти старинные предметы в Израиль произошла прошлым летом. Однако после обострения ситуации на Ближнем Востоке в октябре 2023 года, Галкин* с детьми и супругой покинул Израиль и отправился на Кипр. Семья Пугачевой до сих пор не может решить, куда им переехать на постоянное место жительства: в Америку, Англию, остаться на Кипре или вернуться в Израиль. Поэтому их вещи по-прежнему находятся в России, в Грязи.

Галкин* и Пугачева хотели забрать 118 книг, 7 скульптур, среди которых — 4 старинных скульптуры (1889 год, Франция, Жан Батист Гюстав Делой) и 3 современных — «Сидящий Минотавр» (2022 год, Россия, Пыльникова Е.), «Охота на Быка», «Охота на льва» (2018 год, Россия, Красов А. и Крюков А.), 2 деревянных стола мастерской Артема Степаняна (2019 год), 2 вазы для фруктов (1842 год, Франция), 2 французских люстры XIX века, зеркало в стиле неоренессанс, 2 консоли — «Тритон» и «Пан» (середина XVIII века, Венеция, Италия), парные консоли из красного дерева с кольцом Медичи (середина XIX века, Западная Европа), парные канделябры XIX века из Франции, итальянские рамы для картин XIX и XX века, а также 21 произведение живописи.

Самое старинное из них датируется 1520 годом. Это картина итальянского художника Пулиго Доменико «Мадонна с Младенцем и двумя ангелами».

Неизвестно, сколько антиквариата еще есть у семьи. По неофициальным данным специалистов, вся коллекция, а не только те предметы, которые собирались вывезти, оценивается примерно в 20 миллионов долларов (1 миллиард 938 миллионов рублей).

Резиденция Галкина* и Пугачевой в деревне Грязь Одинцовского района находится под постоянным контролем. Вокруг дежурит охрана, также установлена современная система видеонаблюдения и предусмотрена «тревожная кнопка». Все ежедневные задачи и дела решают ассистенты Пугачевой, которым она продолжает выплачивать заработную плату.



* Признан Минюстом иностранным агентом на территории РФ.