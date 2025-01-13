Перебежчики из КНДР в Южную Корею назвали украинское видео подделкой

Представленное украинской стороной «свидетельство» якобы участия солдат из КНДР в СВО является подделкой. Об этом заявили северокорейские перебежчики в эфире южнокорейского телеканала Channel A, сообщает РИА Новости .

«Свидетельство» в виде письма, якобы изъятого у северокорейского солдата украинскими силами, прокомментировал бывший сотрудник министерства государственной безопасности КНДР Ли Чхоль Ын. По его словам, следует внимательно взглянуть на содержание записки. Ли Чхоль Ын считает, что письмо подделали.

Такого же мнения придерживается выходец из граничащей с Китаем провинции Чагандо Чон Ю На. Она обратила внимание на то, что в письме используется нехарактерный для северокорейского варианта языка порядок слов и такие выражение как «уехал из Кореи», тогда как в КНДР так не говорят. Также она отметила и другие несостыковки в употреблении других выражений.

Директор сеульского Центра северокорейских исследований Ли Ен Чжон заявил, что источник большей части информации о якобы участии военных КНДР в СВО — аккаунты, управляемые украинским Центром информационно-психологических операций. В России подобные сообщения называют «вбросами и шумихой».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с солдатами, которых назвал «пленными северокорейцами». Он предложил обменять их на украинских военных, которые сейчас находятся в плену в России.