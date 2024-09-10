Пенсионеры из курского села прятались от ВСУ в подвале больше двух недель

Супруги-пенсионеры из села в Курской области рассказали, как скрывались от ВСУ в подвале более двух недель, пишет РИА Новости .

Пенсионерка из села Русская Конопелька Надежда рассказала, что после нападения ВСУ мирные жители остались без воды и света.

По их словам, в селе остались только старики. Она рассказала, что российские солдаты сказали им спрятаться в подвале, когда ВСУ были слишком близко.

«…мы там и просидели порядка двух недель, потом, когда появилась возможность, они нас эвакуировали», — отметила женщина.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее военнослужащие России начали масштабное контрнаступление в Курской области с целью уничтожения и вытеснения врага с родной земли, за сутки они освободили от присутствия ВСУ более 10 километров территории.