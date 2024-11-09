Пенсионер из Белгорода высказался об упоминании Путиным на «Валдае»

Пенсионер из Белгорода Виктор Лимончиков, которого во время выступления на «Валдае» упомянул президент России Владимир Путин, сказал, что не считает себя знаменитостью. Об этом сообщает РИА Новости .

Во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин отметил, что видел сюжет в новостях. Там журналист спросил у пенсионера из Белгорода Лимончикова, не страшно ли ему участвовать в выборах главы РФ, когда рядом летают беспилотники ВСУ. На это мужчина сказал, что он — «русский человек».

Лимончиков заявил, что ему было приятно, когда Путин сказал про него. Однако не считает себя знаменитым человеком.

Пенсионер добавил, что после упоминания Путиным мужчиной начали еще больше гордиться члены семьи и приятели. Эта новость разлетелась по разным городам России.

Ранее в Сети опубликовали видео с Лимончиковым, после которого Путин его упомянул.