Пенсии российским военным дополнительно проиндексируют

Депутаты ГД приняли во втором и третьем чтениях закон, по которому произойдет дополнительное увеличение пенсий военнослужащим. Это связано с уточненным прогнозом инфляции, сообщает пресс-служба Госдумы.

С 1 октября 2024 года пенсии бойцам проиндексируют не на 4,5%, как это ранее планировали, а на 5,1%.

Ранее Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам. Она была приостановлена еще в 2016 году.

С 1 января 2025 года работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней. Также буду учтены все индексации, перерасчет и корректировки, которые предусмотрены законом.