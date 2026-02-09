сегодня в 02:21

Пенсии работающих россиян в декабре выросли на 2,8 тыс. рублей

Средний размер пенсии работающих россиян в декабре 2025 года составил 21,4 тыс. рублей, за год сумма выросла примерно на 2,8 тысячи рублей, сообщает РИА Новости .

По данным Социального фонда России, 1 декабря 2025 года пенсия работающих россиян составила 21 419,4 рублей. В аналогичный период 2024 года она составляла около 18,6 тыс. рублей.

Самая высокая пенсия работающих граждан пришлась на Центральный федеральный округ — 21,2 тыс. рублей в 2025 году и 18,4 тыс. рублей в 2024 году.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что с 1 апреля социальные пенсии вырастут на 6,8%. Индексация затронет почти 4,3 человек.

Министр добавил, что из 4,3 млн человек примерно 3,6 млн получают социальные пенсии, а около 700 тыс. граждан — государственное пенсионное обеспечение.

