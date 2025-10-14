Пельмени стали самым популярным блюдом в школьных столовых Подмосковья

Более 98% школьников в Подмосковье довольны качеством питания в школьных столовых. В число наиболее популярных блюд вошли пельмени, макароны с сыром и блины. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Меню в школьных столовых обновляется регулярно и составляется с учетом обратной связи от детей и их родителей. Чтобы питание было не только полезным, но и вкусным, учитываются предпочтения ребят, а также вероятность аллергий на те или иные продукты. На обед детям предоставляется выбор из нескольких блюд, напитки также представлены в двух вариантах», — рассказали в пресс-службе ведомства.

С 1 сентября в школьных столовых Московской области появились новые блюда — блины, хлопья с молоком, круассаны, рыбные палочки, куриный шницель. Также расширился ассортимент свежих фруктов. Новые позиции доступны для школьников как на завтрак, так и на обед.

Оценить эти нововведения могут не только дети, но и их родители. Сделать это можно в рамках проекта «Родительский контроль питания». Для участия в дегустации родителям необходимо сообщить классному руководителю о желании посетить столовую, после чего школа согласует удобное время визита. Также можно подать заявку через портал «Моя школа» в разделе «Дегустация питания» или обратиться в отдел образования по телефону: 8(915)027-74-44.

Во время дегустации родители смогут попробовать все блюда, предлагаемые ученикам в этот день. Меню доступно для ознакомления на информационном стенде или на сайте школы. После дегустации участникам предлагается оставить обратную связь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.