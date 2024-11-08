Педиатра Буянову могут посадить на 6 лет за оскорбление погибшего бойца СВО

Сторона обвинения требует назначить педиатру Надежде Буяновой наказание в виде шести лет лишения свободы по уголовному делу о распространении фейков про российскую армию, а также за оскорбление погибшего бойца СВО, сообщает Baza .

Фигурантка дела, возбужденного по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ, свою вину отрицает и утверждает, что не оскорбляла покойного отца своей несовершеннолетней пациентки. Педиатр утверждает, что ее просто оговорили, но при этом аудиозапись приема в суд не была предоставлена.

Педиатр Буянова оказалась в центре скандала после того, как в феврале 2024 года к ней на прием пришел несовершеннолетний мальчик, чей отец погиб в зоне проведения специальной военной операции. Мать ребенка утверждает, что женщина сказала ее сыну о том, что покойный отец был «законной целью для украинцев».

После того как история попала в массы, Буянову уволили из больницы. Через некоторое время суд признал увольнение незаконным и восстановил ее в должности. В жилье медика провели обыски. Расследование уголовного дела продолжается.