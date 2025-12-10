Педагогов-победителей муниципальных конкурсов наградили в Наро-Фоминске

сегодня в 17:32

В Наро-Фоминске во Дворце культуры «Звезда» состоялась церемония награждения победителей и призёров муниципальных педагогических конкурсов 2025 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во Дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске прошла церемония чествования лучших педагогов округа. Победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года» стала Людмила Воронина, учитель русского языка и литературы Апрелевской школы №1. Она отметила, что самым сложным испытанием для участников стали «открытые» уроки.

Титул «Воспитатель года – 2025» завоевала Марина Василенко, работающая в детском саду Апрелевской школы №3. Победителем конкурса «Педагогический дебют» стал Ярослав Ежов, преподающий физику и математику в Апрелевской школе №1. Коллеги поддержали лауреатов овациями и плакатами.

На мероприятии также отметили победителей конкурсного отбора на получение премии губернатора Московской области. Поздравления педагогам первой вручила заместитель главы округа Светлана Малыхина.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к новёовведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.